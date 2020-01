"L'ultimo giorno di sole" di Giorgio Faletti in scena a Piossasco

Prima data del 2020 per “L’ultimo giorno di sole”, spettacolo scritto da Giorgio Faletti per Chiara Buratti, che sarà in scena venerdì 17 gennaio alle 21 al Teatro Il Mulino di Piossasco. Regia di Fausto Brizzi, arrangiamenti musicali di Andrea Mirò luci, aiuto regia Tommaso Massimo Rotella, produzione Orlantibor.

La protagonista dello spettacolo è Linda (interpretata dall’attrice e cantante Chiara Buratti), una donna che, di fronte all’annuncio di un’imminente catastrofe che colpirà il genere umano, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare, decide di tornare nel paese dov’è nata.

Nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito, non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro. Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore…

Un “romanzo a teatro”: sette monologhi intrecciati a otto canzoni compongono questo intenso lavoro scaturito dalla fantasia del compianto scrittore astigiano.

Ingresso 10 euro (libero per i soci dell’Associazione Lucana Michele Angelo Bulfaro fino ad esaurimento posti disponibili). Info e prenotazioni: 3396651881