Appartamento in fiamme nella notte in via Foggia 13. Intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in un stabile della zona Regio Parco per spegnere un incendio. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: due persone sono state portate all’ospedale Gradenigo, dopo aver inalato i fumi.

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.