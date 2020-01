Intesa Sanpaolo omaggia Fellini con la lettura teatrale di Daniel Pennac al grattacielo di Torino il 21 gennaio

Intesa Sanpaolo rende omaggio al Maestro del cinema Federico Fellini, in occasione del centenario della nascita, con una lettura teatrale a cura di Daniel Pennac tratta dal suo ultimo libro “La legge del sognatore” dedicato al celebre regista.

Il nuovo libro, in uscita il prossimo 16 gennaio e pubblicato da Feltrinelli Editore, diventa così uno spettacolo che l’autore porta in tournée dal 20 al 22 gennaio a Milano, Torino e a Rimini grazie ad una coproduzione firmata Intesa Sanpaolo e Compagnie MIA – Il Funaro con adattamento di Clara Bauer e Daniel Pennac e regia della stessa Bauer.

“La legge del sognatore” è ispirato dall’antica passione di Pennac per un Maestro del cinema italiano che con il sogno ha dialogato tutta la vita. Un enorme teatro in cui va in scena una meravigliosa rappresentazione della vita: “E il progetto teatrale sulla risurrezione di Fellini è la cosa più reale di tutta questa storia. Dopo averlo sognato, non solo l’ho ideato, ma l’ho raccontato agli attori della nostra troupe, alla nostra banda italiana del Funaro, nonché al mio amico Gianluca che mi ha proposto di parlarne alla direzione del Piccolo.”

La reading sarà in scena a Milano al Piccolo Teatro Strehler – lunedì 20 gennaio alle ore 20:30 - che è il palcoscenico a cui tutto si è ispirato; a Torino all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo – martedì 21 gennaio alle ore 21:00 - e a Rimini al Teatro Galli – mercoledì 22 gennaio alle ore 21:00 – evento che si inserisce nella settimana di festeggiamenti promossa dal Comune romagnolo per il compleanno di Federico Fellini che avrebbe compiuto 100 anni.

Il programma delle letture teatrali di Daniel Pennac:

Lunedì 20 gennaio, ore 20.30

Milano, Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi 1

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Martedì 21 gennaio, ore 21 Torino

Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3

Ingresso libero su prenotazione www.grattacielointesasanpaolo.com/news/ a partire dal 14 gennaio

Mercoledì 22 gennaio, ore 21 Rimini,

Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour 22

Ingresso gratuito con invito. Le modalità per ritirare l'invito saranno pubblicate su www.teatrogalli.it