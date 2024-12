I Fast Animals and Slow Kids in concerto a Venaria Reale

Manca solo un giorno alla partenza del “Festa Tour 2024” dei Fast Animals and Slow Kids che venerdì 6 dicembre arriverà al Teatro della Concordia di Venaria Reale.

Il tour prende il nome da “Festa” il primo singolo estratto da “Hotel Esistenza”, il settimo album di studio della band pubblicato il 25 ottobre da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sui palchi dei più importanti club da nord a sud con un tour che ha già registrato i primi SOLD OUT (Padova e Bologna) questa sarà l’occasione di portare per la prima volta sul palco, luogo che da sempre è la massima espressione del loro essere, i brani del nuovo album oltre ai brani più amati del loro repertorio.



Per info: www.vivoconcerti.com