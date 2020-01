Emergenza smog, Torino Respira chiede alla procura di indagare per disastro ambientale

Procedere per il reato di disastro ambientale, in merito al caso smog è l'invito contenuto in una memoria che il comitato Torino Respira ha inoltrato alla procura qualche settimana fa.

Nel documento si afferma che "da numerosi anni la gestione del problema da parte delle autorità comunali e regionali è del tutto inadeguata".

A Palazzo di Giustizia è ancora aperto un fascicolo di indagine originato, nel 2017, dall'esposto di un esperto di questioni ambientali, Renato Mezzalama, in seguito diventato legale rappresentante del comitato.