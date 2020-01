Femca Cisl Piemonte: cambio al vertice, arriva la cuneese Gabriella Pessione

Con 35 voti su 36, la cuneese Gabriella Pessione, 46 anni, residente a Vignolo (in provincia di Cuneo) insieme al suo compagno di vita Marco, attuale segretaria generale della Femca Cisl Cuneo e già componente della segreteria regionale delle federazione, è stata eletta oggi al vertice della Femca Cisl Piemonte, la federazione che raggruppa in regione i 7.300 lavoratori dei settori chimico, gomma plastica, tessile ed energia aderenti alla Cisl. La sua elezione è avvenuta al termine del Consiglio generale della federazione regionale, riunito nella sede Cisl di via Sant’Anselmo, a Torino, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl e Femca Cisl, Alessio Ferraris e Nora Garofalo.

“Il Piemonte – ha detto la neo segretaria generale Femca Cisl Pessione subito dopo la sua elezione – è un territorio ampio e diversificato. Grazie al lavoro del mio predecessore Lorenzi, potrò lavorare insieme a un’ottima squadra. Sviluppare la contrattazione è il nostro principale obiettivo per far crescere l’organizzazione e dare risposte concrete ai bisogni di iscritti e lavoratori. Attivisti e dirigenti devono continuare ad accrescere le proprie competenze professionali e personali. Temi come innovazione industriale, formazione, welfare contrattuale e lotta alle discriminazioni devono essere al centro del nostro lavoro quotidiano. Io lavorerò al meglio delle mie possibilità per realizzare questi obiettivi”.