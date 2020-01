Viaggia Sicuro con Evolgo: intervista all'officina Barra [VIDEO]

Nella zona di Caselle, ma non solo, l'officina Barra è garanzia di professionalità e qualità a servizio del cliente. Retista Evolgo da pochissimo tempo, Barra vanta una storia di oltre mezzo secolo a livello di auto e riparazioni. La sede principale si trova in Strada Aeroporto 18, mentre la secondaria in Strada Mappano 26. "Siamo principalmente meccanici, gommisti. Ci occupiamo principalmente delle auto Fiat, Lancia, Alfa e Jeep e, inoltre, disponiamo anche di una piccola carrozzeria" spiega il titolare, Giampiero Barra. Imprenditore di seconda generazione, Barra ha ereditato l'officina insieme alla sorella da suo padre Domenico, che l'aveva fondata insieme alla mamma Liliana nel 1964. Una storia imprenditoriale famigliare, dunque. Tra i tanti servizi offerti, ne spiccano due in particolare: la parte elettronica e la meccatronica delle vetture del gruppo Fiat-Lancia.

Se l'officina rappresenta il core business di Barra, grande spazio è comunque riservato alla vendita: "Ci siamo specializzati in un metodo di vendita particolare: il cliente ordina l'auto nuova da noi, configurandola come vuole lui. Con optional e accessori che vuole, al prezzo che vuole lui. Noi ordiniamo la macchina in Fiat, quando arriva la immatricoliamo come km0. Il vantaggio del cliente? Ha la macchina nuova, appena immatricolata, come vuole lui, ma a un prezzo più conveniente che non si trova sul mercato" spiega Giampiero Barra.

Sulle ragioni che l'hanno spinto a entrare a far parte della rete Evolgo, Barra racconta: "La principale è quella che come imprenditore mi piace fare rete, collaborare con le altre officine. La collaborazione è un'opportunità di crescita sia per la mia azienda che per i miei colleghi. Perché Evolgo? Mi ha fatto conoscere la struttura un carrozziere mio amico, mi è piaciuto molto come loro vogliono fare rete d'impresa".

Ovviamente poi i vantaggi si ripercuotono sul cliente: "Quando un automobilista vede il marchio Evolgo fuori dalle nostre officine, sa di poter contare su determinati servizi di qualità e di competenza. Un altro vantaggio è il fatto che chiunque si rivolge alla rete Evolgo sa di poter avere tutti servizi: se alla mia officina ne manca uno, posso appoggiarmi a un collega che lo fornisce e viceversa. Chi viene da me, di conseguenza, saggio di poter ottenere tutto" conclude poi Barra.