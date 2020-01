Cultura e sostenibilità entrano "in circolo" a Mirafiori Sud. E il Primo Levi si apre al quartiere

Cultura ed economia circolare si incontrano a Mirafiori. E' questa l'anima del progetto "Mirafiori Cultura in Circolo", che per tutto il 2020 coinvolgerà gli studenti dell'Istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica e i cittadini del quartiere in laboratori sulla sostenibilità e il riuso, favorendo pratiche attive contro lo spreco.

Vincitore del bando “Cultura Futuro Urbano” del MiBACT, il progetto vede la collaborazione di Fondazione della Comunità di Mirafiori, Mercato Circolare, OffGrid Italia, Triciclo, Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e Balletto Teatro Torino.

La presentazione ufficiale è in programma questa sera, dalle 18, nel salone della Parrocchia San Barnaba, in strada Castello di Mirafiori 42. Cinque i laboratori illustrati dagli studenti, che affronteranno in chiave circolare i temi del cibo, della musica, della danza, dell’edilizia e del digital storytelling.

Con Edilizia Circolare Lab verrà ideato un progetto che valorizzi e crei nuove funzionalità nella scuola, il tutto coinvolgendo la comunità locale nel reperimento dei materiali di recupero e nell’auto-costruzione. L’Uovo di Colombo Lab si concentra sul tema dell’eccedenza alimentare e del suo recupero, con un approccio al food design; il cibo di scarto verrà trasformato in nuovi prodotti di consumo nel corso di un ciclo di workshop che si svolgeranno presso i locali della scuola e che coinvolgeranno i cittadini di Mirafiori. Balla con Noi 2.0 mira a diffondere la danza nei suoi molteplici aspetti, valorizzando lo spazio dell’Istituto Primo Levi. Corsi di danza classica, contemporanea, classico di base/postura e hip hop, per tutti gli utenti dai 6 anni agli over 70 con particolare attenzione ai “diversamente giovani”. Il progetto Home Music Lab unisce le capacità di aggregazione e di coinvolgimento della musica ai temi del recupero e del riuso. Si esplorerà il mondo degli oggetti di casa e dei suoni dei diversi materiali, attraverso l’esercitazione di un “orecchio specializzato” che permette di sviluppare le innate attitudini musicali dei bambini. Infine, nel Digital Lab studenti e cittadini di Mirafiori sperimenteranno insieme l’utilizzo di diversi strumenti multimediali. Acquisiranno le competenze per strutturare e gestire una strategia social e, attraverso l’utilizzo di foto e video, costruiranno una narrazione multimediale dell’intero percorso.

A conclusione della serata, lo spettacolo teatrale “Blue Revolution – L’economia ai tempi dell’usa e getta”, una produzione Pop Economix con Alberto Pagliarino. Un one man show che unisce tre vicende – la storia dell’economia dell’usa e getta, il dramma dell’inquinamento da plastica dei mari e la vicenda del giovane imprenditore Tom Szaky – per proporre una nuova visione del rapporto tra produzione, consumo e ambiente.

Gli obiettivi del progetto sono, da una parte, promuovere la cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di Mirafiori Sud, coinvolgendo persone con un bagaglio culturale differente. Dall'altra, valorizzare la storia e vocazione dell’Istituto Primo Levi, offrendosi al territorio come vero e proprio presidio, aprendo i propri spazi al quartiere e avviando partnership e collaborazioni con diversi attori.

Il percorso di "Mirafiori Cultura in Circolo" si chiuderà il 16 maggio con un momento di restituzione collettiva in occasione della Primavera Festa all’istituto.