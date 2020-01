56enne romeno destinatario di due ordini di carcerazione rintracciato dalla Polizia

La Squadra di Polizia Giudiziaria ha accertato che un cinquantaseienne romeno, già noto agli operatori Polfer che nel 2013 lo avevano indagato per furto e ricettazione di cavi di rame, è risultato essere destinatario di due Ordini di Esecuzione di Carcerazione emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica di Ivrea nell’ottobre 2019 e dalla Procura della Repubblica di Torino nel gennaio 2017, per una pena residua totale di 12 mesi e 25 giorni per i reati di furto.

L’uomo, a seguito di un mirato controllo, è risultato rintracciabile presso la propria abitazione a Torino. Individuato e condotto presso gli Uffici di Polizia, è stato fotosegnalato.

Al termine degli accertamenti esperiti è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Torino e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.