Controlli in un negozio di kebab in via XX settembre: sporco, occupazione abusiva di suolo pubblico e allacci illegali alla rete elettrica

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 16 gennaio, agenti del Comando I Centro/Crocetta, del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale insieme ad Agenti del Commissariato San Secondo della Polizia di Stato, hanno effettuato un controllo presso un locale di vendita kebab in via XX settembre.

Le condizioni igieniche del locale sono sembrate precarie e, con il supporto di tecnici asl, il locale è stato chiuso in attesa del ripristino di migliori condizioni.

Il titolare è stato inoltre sanzionato con 4000 euro circa per occupazione abusiva del suolo pubblico, mancanza degli indumenti idonei, mancanza della tabella degli allergeni. Durante il controllo gli agenti hanno riscontrato che il locale in questione si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica e anche per questo è stato denunciato.