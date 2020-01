Pusher gabonese arrestato a Barriera di Milano

Sono quasi le ore 18 di domenica, quando un uomo, alla vista della volante, improvvisamente cambia direzione di marcia ed entra in un bar in corso Palermo. Si tratta di un cittadino gabonese dichiaratosi in un primo momento minorenne, ma di fatto maggiorenne in seguito ad esami diagnostici.

Gli agenti del Commissariato Barriera di Milano lo seguono nel locale e notano il soggetto intento a disfarsi frettolosamente di un fazzoletto di carta per poi tentare la fuga attraverso un’uscita secondaria. Prontamente bloccato sulla porta e recuperato il fazzoletto gettato, i poliziotti scoprono al suo interno 11 involucri di cocaina. Perquisito, viene ritrovato con denaro contante per oltre 480 euro e 2 telefoni cellulari.

Nel corso degli accertamenti il maggiorenne dichiara di essere senza fissa dimora. Ulteriori controlli però permettono agli agenti del commissariato di risalire al suo domicilio. All’interno dell’abitazione vengono rinvenute diverse banconote per una somma totale di 920 euro e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Il cittadino gabonese, irregolare sul territorio nazionale, viene arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di martedì invece gli agenti del commissariato Barriera Milano fermano un secondo pusher. Avendo avuto notizia di una possibile attività di spaccio in un condominio di via Ceresero, personale della Volante controlla un cittadino italiano di 19 anni presso la propria abitazione.

Nella stanza da letto del giovane vengono ritrovati circa 200 grammi di hashish, un rotolo di cellophane, bilancino di precisione, 2 lame per il taglio della sostanza stupefacente e denaro contante per un totale di 1670 euro. Arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.