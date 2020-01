Business Banking: la partnership tra Penta e SumUp per l’imprenditore torinese

Il business banking di Penta è pronto per sbarcare in Italia, un valido supporto per startup e PMI. Penta è una società tedesca nata nel 2017 a Berlino, con lo scopo di aiutare le imprese nella crescita. Il fine è quello di conquistare una buona fetta di clienti italiani in pochi mesi, per poi puntare anche alla Spagna e alla Francia. Si consiglia di leggere con attenzione i paragrafi successivi per capirne di più e scoprire le caratteristiche principali di Penta.

Business Banking: nuova partnership tra Penta e SumUp

Lo scorso novembre, in casa Penta è stata annunciata una novità, una partnership pensata per semplificare i compiti a coloro che sono impegnati in un’attività in cui la gestione facile e rapida dei pagamenti riveste un ruolo fondamentale. In fondo, Penta, da sempre, ha sostenuto i business che, per natura, eseguono pagamenti e transazioni digitali, come le imprese di servizi e consulenza. Vale a dire aziende che effettuano pagamenti online, cioè senza la necessità dell’uso del denaro contante.

Si punta a passi in avanti per garantire nuove funzionalità a negozi, bar e ristoranti, attività commerciali che gestiscono quotidianamente pagamenti in contanti e che, non di rado, fanno i conti con mezzi e POS poco funzionali e abbastanza costosi. Motivazioni che hanno spinto Penta a trovare delle soluzioni migliori anche per ristoratori e negozianti, dando loro l’opportunità di coniugare l’esperienza intuitiva del c/c Penta con la ricezione di qualsiasi forma di pagamento.

Oggi, in virtù della partnership tra Penta e SumUp, è possibile abbinare il potere del conto Penta con il POS di Penta in collaborazione con SumUP, con l’accettazione di qualsiasi carta di credito e di debito senza spese per l’attivazione, di chiusura o altre spese. I pagamenti saranno direttamente accreditati al conto corrente business Penta, a prescindere dalla carta usata, in modo da controllare sempre i flussi di cassa in tempo reale e velocizzando i tempi di ricezione dei pagamenti. Per effetto della partnership, è possibile acquisire SumUP Air, ai fini dell’accettazione di ogni carta di credito o debito in qualsiasi momento.

Penta: arriva nel nostro Paese il nuovo banking per PMI e startup

Intraprendere un’attività non è mai troppo facile e, in Italia, spesso, fare business è ancora più complicato. I motivi delle difficoltà sono da ricondurre principalmente a una digitalizzazione abbastanza scadente e a una burocrazia lunga e complessa. Un contesto in cui gli istituti finanziari sono alle prese ancora con tanta carta, fax e fastidiose file agli sportelli fisici.

In uno scenario in cui le aziende hanno ritmi e necessità diverse, i servizi di banking devono essere capaci di rispondere a un’utenza sempre più esigente con proposte flessibili e innovative. Una maniera efficace per facilitare le imprese nella gestione ottimale della parte finanziaria.

Da queste necessità nascono le intuizioni di Penta, la startup tedesca decisamente pronta al lancio in Italia con un fine specifico: proporre a PMI e startup una maniera innovativa di gestire la parte economica e per aumentare il business. Una progettualità importante e ambiziosa che ha come obiettivo quello di porsi come un’alternativa agli istituti bancari.

Penta: conto corrente per aziende e startup

In tema di business banking, oggi, si suggerisce di prestare attenzione al conto corrente Penta destinato a startup e PMI, intuitivo, veloce e studiato per ottimizzare la gestione di tutti gli aspetti di un business. Sono sufficienti alle imprese pochi minuti per aprire direttamente online il conto corrente Penta e fare accesso, dopo qualche ora, ai mezzi a disposizione. Una volta aperto il conto online, tra gli strumenti disponibili si trovano:

· carte aziendali per il gruppo di lavoro: con l’opportunità di ricevere una carta per singolo dipendente o team e con la possibilità di gestire la nota spese in maniera completamente digitale;

· veloci pagamenti e notifiche immediate: con lo scopo di un’overview del business aggiornata in ogni momento;

· esclusivi benefici: progettati per rendere la vita degli imprenditori migliore. Gli sconti sulle fee di Stripe sono solo uno dei benefit garantiti da Penta;

· ascolto e supporto: a disposizione delle aziende italiane, Penta mette un team qualificato ed esperto totalmente dedito al supporto e all’ascolto. Un’assistenza che si suggerisce di conoscere pienamente, perché assicura a tutti anche la possibilità di dare consigli e partecipare direttamente alla crescita di Penta.

Penta: il partner per gli imprenditori

Fin dalla nascita, Penta ha avuto lo scopo di diventare un vero business partner destinato al supporto e all’ascolto dei clienti e non solamente un conto corrente. La ragione per cui, in Italia, l’arrivo di Penta si è sviluppato a stretto contatto con aziende e professionisti che, quotidianamente, sono impegnati per un business di successo. Il lancio in Italia si è avuto attraverso una waiting list e una manifestazione dedicata, con la possibilità, per i partecipanti, di condividere suggerimenti e per contribuire in modo attivo alla realizzazione di Penta.

È bene cercare, dunque, di comprendere i vantaggi assicurati da Penta per ottimizzare il business, in quanto i benefit non sono limitati alla gestione, ma pure alla crescita totale dell’impresa in virtù di una piattaforma costantemente aggiornata e flessibile per rispondere alle più svariate necessità. Penta sembra proprio ciò di cui avevano bisogno gli imprenditori, un banking in grado di stare vicino ai clienti durante la loro attività.

Assicurati i benefici dell’online banking, con l’estrema semplicità nella gestione e nel controllo dei flussi di spesa e di cassa, un vero e proprio sostegno per le startup e le PMI, con lo scopo di migliorarne il business, per effetto del conto online, di flessibili carte aziendali e di esclusive partnership. Il tutto attraverso lo sviluppo di un business model caratterizzato da profittabilità e scalabilità.