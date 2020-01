Alpignano si prepara a celebrare il Giorno della Memoria tra cinema, eventi e attività per le scuole

Anche Alpignano si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un calendario ricco di eventi e appuntamenti che possano tramandare ancora una volta il dramma e gli insegnamenti di un periodo storico drammatico come quello della Shoah. Dal cinema alle mostre, passando alle attività per la scuola: si comincia lunedì 27 gennaio per proseguire fino al mese di febbraio.

Ecco, nel dettaglio, i diversi eventi in programma:

Cinema gratuito

Per la Giornata della Memoria è in programma lunedì 27 gennaio, alle ore 20.30, presso il Cinema Multisala Lumière di Pianezza la proiezione del film “L'uomo dal cuore di ferro” di Cédric Jimenez.

L'ingresso è GRATUITO con priorità ai cittadini di Alpignano.

I biglietti di ingresso potranno essere ritirati, fino ad esaurimento posti, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Alpignano, Viale Vittoria 14, piano terra (Telefono 011966.66.12/48).



Mostra

Da martedì 28 gennaio a giovedì 6 febbraio nella biblioteca sarà esposta la mostra “Lo sterminio in Europa” dell'ANED con una raccolta di libri a tema.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: Martedì e Mercoledì 13.30-18.30 - Giovedì 9.30-18.30 - Venerdì e Sabato 9.30-13.00



La scuola

Una classe della Scuola Secondaria di Primo Grado “Tallone” visiterà con alcuni componenti della Consulta Giovani Alpignano il Binario 21 a Milano.

E' previsto anche un incontro nella Scuola da parte dei partecipanti al Binario 21 per trasmettere la loro esperienza ai coetanei.