Pd: "Sigillo del Piemonte alla Segre per il Giorno della Memoria". FdI dice sì

"Quest’anno, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria il 27 gennaio, proponiamo come gruppo PD la consegna del Sigillo della Regione Piemonte a Liliana Segre”. È questo l'invito del capogruppo e del consigliere del PD Domenico Ravetti e Daniele Valle.

“La senatrice Segre - spiega Valle - rappresenta per l’intera società italiana un punto di riferimento, un esempio di lotta a favore dei diritti umani e contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, tematiche tra l’altro portate avanti con passione dal Consiglio Regionale attraverso il Comitato per la Resistenza e la Costituzione e il Comitato Diritti Umani della regione”.

“La nostra regione, così come l’intero Paese, devono molto alle persone come lei, - prosegue Ravetti - testimonianza vivente dei limiti a cui la cattiveria umana può arrivare, memoria che dobbiamo interiorizzare prima che sia troppo tardi”.

Una proposta accolta con favore dal capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone. "La nostra leader Giorgia Meloni - spiega Marrone - ha ribadito di essere al fianco della senatrice sopravvissuta ai lager nel contrasto ad ogni forma di antisemitismo, comprese quelle che provengono dalla sinistra radicale e dal fondamentalismo islamico”.