Campo nomadi di Strada Aeroporto, Fdi contro Appendino: "Altro che sgombero, sta costruendo nuove fognature"

"Altro che sgombero, Appendino sta costruendo le fognature nuove ai rom". Ad andare all'attacco della giunta grillina sono la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, e il capogruppo di Fdi in Regione Piemonte Maurizio Marrone, dopo che al campo rom in strada dell'Aeroporto è iniziato il cantiere per i nuovi allacci idrici.

"Altro che progetti di sgombero e di "superamento" degli insediamenti - lancia l'allarme Montaruli -, in questi giorni gli operai mandati dal Comune hanno iniziato i lavori per dotare il campo rom di strada dell'Aeroporto di una fognatura nuova di zecca. Un progetto costoso che necessiterà di mesi di lavori e che conferma i nostri sospetti: Appendino non avrebbe intenzione di superare i campi rom. Chi spenderebbe i soldi pubblici per dotare di una maxi fognatura un campo che si ha in progetto di chiudere? Per fare luce sulla vicenda presenterò un'interrogazione alla Camera, ma Appendino deve rispondere ai torinesi di questa presa in giro. Basta spreco soldi pubblici che vengono destinati perennemente a luoghi poi distrutti e trattati incivilmente. Sgombero subito".