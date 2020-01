Pesce mal conservato: multa da 3 mila euro ad un minimarket di Torino

Multa da 3.000 euro della Polizia Municipale ad un "Bangla" di corso Giulio Cesare. Questa mattina gli agenti hanno effettuato un controllo ad un minimarket vicino a Lungo Dora Napoli, gestito da un cittadino di nazionalità bengalese.

Questi'ultimo è stato sanzionato per un totale di 3000 euro perché teneva i prodotti per la pulizia (detersivi, detergenti e materiale per la pulizia dei pavimenti) vicino al banco alimentare. All'interno del frigo a pozzetto sono poi stati travati sacchetti di plastica lacerati e aperti contenenti pesci.