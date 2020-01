Ivrea, incontro tra il sindaco Sertoli e i giovani di Fridays for Future

Il Sindaco Stefano Sertoli, il Presidente del Consiglio Comunale Diego Borla e l'Assessore con delega all'Ambiente Giuliano Balzola hanno ricevuto venerdì 17 una delegazione dei promotori della manifestazione Friday For Future che si è svolta nella stessa giornata di fronte al Comune di Ivrea.

I promotori di Friday For Future avevano trasmesso una petizione per richiedere al Comune di Ivrea l'approvazione dello stato di emergenza climatica e tale petizione, accompagnata da una mozione di sostegno, è stata calendarizzata in Consiglio Comunale.