Stop alla malasosta: in via Negarville arrivano i parcheggi a disco orario

Rivoluzione della sosta all'interno numero 8 di via Negarville. Sono in fase conclusiva i lavori per l'istituzione di nuovi parcheggi a disco orario, secondo quanto stabilito da un'ordinanza della Città di Torino lo scorso novembre, su richiesta della Circoscrizione 2.

Nei prossimi giorni, residenti e frequentatori di Mirafiori Sud potranno usufruire, nel grande spiazzo che accoglie il giardino Emilio Pugno e la parrocchia San Luca, di nuovi posti auto a pettine e in fila, più una zona (nove parcheggi) interamente a disco dalle 8 alle 14 nei giorni feriali, con stazionamento massimo di due ore, negli appositi spazi attrezzati o demarcati.

Una soluzione che sembra andare incontro alle difficoltà quotidiane degli automobilisti, più volte segnalate all'amministrazione. Di giorno, infatti, il parcheggio risulta saturo soprattutto per la presenza dei dipendenti Fca, che non sempre trovano posto di fronte allo stabilimento di via Plava. A questi si aggiungono i clienti delle attività commerciali e le associazioni con sede sotto i portici, che attirano un gran numero di pubblico. Persino il Bibliobus delle Biblioteche Civiche Torinesi ha difficoltà, il lunedì pomeriggio, a parcheggiare senza intralci. Senza contare le funzioni religiose in chiesa, che richiamano sempre una buona quantità di veicoli rendendo la piazza impraticabile.

"Le strisce sono state tracciate venerdì - ha annunciato il vicepresidente della Due Alessandro Nucera -. Una volta terminato il posizionamento della segnaletica verticale, partiremo con il nuovo sistema di sosta".