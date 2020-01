A Torino un nuovo centro per la lotta del tumore al seno: inaugurata la Breast Unit al Cottolengo

A Torino un nuovo centro di Senologia Breast Unit all'ospedale Cottolengo, per la lotta contro il tumore al seno. È stato ufficialmente inaugurato questa mattina la nuova struttura, al civico 17 di via Cottolengo a Torino, dedicato alla prevenzione, diagnosi e terapia del cancro alla mammella. L'investimento per l'opera, tra macchinari ed edilizia, ammonta ad oltre un milione di euro.

"Ogni anno presso questa struttura ospedaliera - spiega il Direttore Sanitario Roberto Russo - vengono fatte 9 mila mammografie: fortunatamente molte donne risultano sane e viene confermato l'appuntamento successivo". Chi ha una diagnosi negativa potrà trovare qua due sale con mammografi di ultima generazione, a cui ne se aggiungono due con ecografo.

Alla strumentazione si affianca un team multidisciplinare di esperti coinvolti nella diagnosi e cura delle pazienti (radiologia, anatomia patologica, chirurgia, chirurgia plastica ricostruttiva, oncologia medica, radioterapia, fisatria, dietologia, supporto infermieristico di senologia, data manager, psico-oncologia).