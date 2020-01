Auto in contromano viene colpita dal tram 4 in piazza San Gabriele di Gorizia: linea bloccata

Gli air bag esplosi all'interno della vettura, i passeggeri che scendono mestamente dal tram e raggiungono la fermata più vicina - pochi passi più in là - in attesa che vengano liberati i binari e la circolazione dei mezzi pubblici possano riprendere.

E' questa la scena che si è verificata pochi minuti dopo le 14 in piazzale San Gabriele di Gorizia, alla convergenza tra corso Unione Sovietica e corso Galileo Ferraris. In particolare, l'impatto tra una vettura di colore scuro e un tram della linea 4 diretto verso il centro, è avvenuto proprio in corrispondenza con il varco che le vetture che arrivano dalla zona dello stadio Comunale (oggi Olimpico) utilizzano per infilarsi nel controviale di corso Unione Sovietica verso la periferia della città, oppure per attraversare il corso. In ogni caso, una zona a senso unico dove quella vettura non avrebbe potuto inserirsi.

Ora qualche disagio si segnala per i passeggeri diretti verso il centro di Torino, visto che si stava già formando una coda di 4 in attesa che i binari venissero liberati, dopo i rilievi del caso e la rimozione della macchina.