Incidente a Nichelino, chiusa al traffico per mezz'ora via Superga

Un incidente avvenuto in via Superga, quasi all'angolo con via Torino, ha creato problemi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, a Nichelino.

Per fortuna non si registrano feriti tra i conducenti delle auto coinvolte, che hanno constatato e risolto in via amichevole quanto successo, ma per circa mezz'ora ci sono stati problemi alla circolazione.

La strada è stata chiusa, perché piuttosto stretta, con la conseguenza che tutto è risultato bloccato in quel tratto, ma poi la situazione si è normalizzata.