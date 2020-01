Un singolare incidente si è verificato ieri notte, quando era passata la mezzanotte, nei pressi di piazza Baldissera: un uomo dal tasso alcolemico piuttosto elevato è caduto sui binari del treno in disuso dal muro della vecchia stazione ferroviaria.

Cadendo l’uomo ha riportato diversi traumi. Immediatamente soccorso dai medici del 118, l’ubriaco è stato poi condotto all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Qui è entrato in pronto soccorso in codice giallo: le sue condizioni non sono quindi gravi.