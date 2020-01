Sequestrate 60 dosi di stupefacente dagli agenti del Commissariato Barriera di Milano

Nel contesto dei servizi di controllo del territorio effettuati da personale della Squadra Volante del Commissariato Barriera di Milano, giovedì scorso sono stati tratti in arresto per reati inerenti agli stupefacenti 2 cittadini extracomunitari, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

I due, di nazionalità senegalese, hanno 42 e 18 anni e sono stati sopresi per strada nella zona di Corso Vercelli, in due differenti contesti. Entrambi, alla vista della pattuglia di polizia, hanno tentato di sottrarsi al controllo. Gli agenti però sono riusciti a fermarli. Il quarantaduenne è stato trovato in possesso di 42 dosi termosaldate contenenti eroina e cocaina, mentre il diciottenne di 17 pezzi di crack. Quest’ultimo ha a suo carico ben 4 arresti negli ultimi 2 anni per reati inerenti agli stupefacenti.

Per entrambi sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.