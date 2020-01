Spillatore per birra: Vantaggi e come funziona

Lo spillatore per birra è uno strumento ideale per dare vita ad una birra alla spina dalla qualità certificata. Tale apparecchio può essere utilizzato direttamente a casa propria e non presenta particolari difficoltà. Di seguito, ecco tutto ciò che riguarda un prodotto del genere, con i consigli forniti dagli esperti del sito spillatorebirra.net .



Cos'è uno spillatore per birra e come funziona?

In linea di massima, uno spillatore per birra corrisponde ad un semplice apparecchio che facilita la realizzazione della birra alla spina. Quest'ultima può essere allestita senza la necessità di doversi recare presso alcun locale, ma direttamente presso la propria abitazione. Il suo gusto resta intatto e può essere davvero inebriante, anche se ovviamente è necessario seguire una procedura ben precisa per fare in modo che si ottengano i risultati desiderati.



Lo spillatore per birra funziona seguendo una procedura abbastanza semplice. È dotato di una leva, che va tirata per far entrare un gas all'interno dell'apposito barilotto e fare in modo che la birra inizi a salire mediante una bobina. Al contempo, una valvola di sicurezza impedisce che il vapore possa far esplodere l'intero barile.

La bobina fa diminuire la temperatura dell'aria fungendo da compressore, quindi la birra transita per questo canale all'interno di un serbatoio di acqua fresca ed esce dal marchingegno a temperatura bassa.



Quali sono i vantaggi degli spillatori di birra?



Lo spillatore di birra che può essere utilizzato a domicilio presenta una serie di vantaggi che vanno senz'altro tenuti in considerazione al momento del suo acquisto. Ecco alcuni dei punti di forza principali di un dispositivo in grado di dare vita a birre dalla qualità certificata senza neanche la necessità di uscire di casa.

Prima di tutto, uno spillatore permette ad ogni utente di usufruire di una birra fresca in qualsiasi momento della giornata .

Il risparmio sotto l'aspetto relativo allo spazio è davvero evidente. Non serve, infatti, comprare lattine e bottiglie di troppo.

Grazie allo spillatore, è possibile ridurre al minimo il volume di rifiuti da smaltire . Di conseguenza, anche l'impatto ambientale è molto meno sensibile.

Un acquisto del genere può essere inserito nell'ambito di una spesa intelligente, dato che consente un notevole risparmio in denaro.

Consente di realizzare una birra di alta qualità senza dover sostenere alcuno sforzo, ma lasciando fare tutto ad un accessorio di sicuro affidamento.

Come si spilla la birra con questo dispositivo?

La modalità d'utilizzo di uno spillatore per birra è estremamente semplice e può essere compresa anche da coloro che non sono propriamente esperti in un ambito del genere.

Prima di tutto, va inserito il fusto all'interno dell'apparecchio rimuovendo ogni protezione esterna. Quindi, il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente elettrica, per poi condurre il fusto ad una temperatura ideale e ad un grado adeguato ad ogni contesto.

Dopo l'avvio dello spillatore, bisogna attendere 20-30 minuti prima di poter finalmente degustare una birra di alta qualità. Se il fusto si esaurisce, dal rubinetto di acqua fresca esce solo la schiuma e quindi il fusto stesso va sostituito.



La procedura di spillatura della birra è a sua volta molto semplice da portare a compimento. Bisogna porre il boccale o il bicchiere in corrispondenza del rubinetto e aprire quest'ultimo. La birra scende in verticale e deve essere inserita a più riprese per favorire il compattamento della schiuma.

Con tali prerogative, la birra acquisisce quella giusta quantità di vapore e la schiuma si deposita solo nella parte superiore. Ed è così che è possibile dare vita a serate di puro divertimento in compagnia dei propri cari amici e di una bella birra fatta in casa.



Tutti gli spillatori per birra sono pratici e comodi?

Non è assolutamente detto che tutti gli spillatori per birra siano comodi e pratici, anzi. Alcuni prodotti presentano una conformazione alquanto complessa, che li rendono anche un po' laboriosi da usare.

La manutenzione richiede una certa attenzione, così come l'intero procedimento per la realizzazione della birra. Un prodotto del genere dovrebbe essere dotato di fusti facili da aprire ed inserire, oltre a risultare semplice da pulire in tutte le condizioni possibili. A tal proposito, molto importante è la scelta dei materiali costruttivi.

I prodotti in alluminio sono mediamente più performanti di quelli in plastica perché sanno mantenere al meglio la birra e si rompono più difficilmente.