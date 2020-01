“L’agricoltura è il futuro”: Coldiretti organizza 11 incontri zonali in tutto il territorio provinciale

«L’agricoltura è il futuro». Questo il tema scelto da Coldiretti Giovani Impresa Torino per incontrare i giovani agricoltori. In agenda ci sono undici appuntamenti, distribuiti in tutto il territorio provinciale. Le serate si aprono con una relazione di Giovanni Benedicenti, delegato Coldiretti Giovani Impresa Torino, sulle principali attività sindacali svolte del 2019, concluse l’11 dicembre scorso, con la manifestazione che ha portato a Torino coltivatori di tutto il Piemonte a chiedere alla Regione Piemonte e in particolare all’assessorato all’Agricoltura, un cambio di passo sulle iniziative a sostegno del settore agricolo.

«Nelle riunioni – informa Giovanni Benedicenti – ricordiamo le belle esperienze della presenza dei giovani agricoltori torinesi ai tre villaggi contadini nazionali Coldiretti a Milano, Bologna e Matera. Facciamo memoria anche delle iniziative svolte al recente villaggio organizzato da Coldiretti al Castello Reale di Moncalieri». «Tra le novità arrivate dal Governo – aggiunge il delegato – vi è la decontribuzione Inps, per due anni, per gli under 40 che si iscrivono come titolari di azienda nel 2020. Negli incontri analizziamo le novità della nuova Pac, Politica agricola comunitaria, in particolare sulla condizionalità, sull’ambiente e sulla sicurezza. Nelle riunioni, dopo una panoramica sulla progettualità che abbiamo in agenda nei primi mesi del 2020, ampio spazio viene lasciato al confronto sui problemi territoriali locali».