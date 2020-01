Camplus e Politecnico inaugurano la nuova residenza universitaria "Cesare Codegone"

A pochi passi dal Politecnico e dalla stazione di Porta Susa, è nata una nuova residenza per studenti universitari. Inaugurata ieri, la struttura (in via Paolo Borsellino 38/9), intitolata all'ingegnere e professore torinese Cesare Codegone, è di proprietà del Politecnico di Torino e gestita da Camplus.

La realizzazione è stata finanziata per il 50% da fondi Miur e per il resto in project financing dall'ATI SECAP e Fondazione Ceur-Camplus. Conta 5400 mq su nove piani, con 132 camere - singole e doppie - e 144 posti letto.

Ciascuna stanza presenta un angolo studio, i servizi igienici e un frigorifero a uso esclusivo dello studente, oltre alla rete Wi-Fi che copre l'intero fabbricato. Inoltre, sono tutte dotate di impianto domotico che permette di evitare gli sprechi di energia in assenza degli occupanti, sia per la climatizzazione estiva o invernale sia per quella elettrica. A disposizione di tutti gli ospiti, una lavanderia, le cucine comuni, sale studio, una sala ricreativa con TV, un'ampia terrazza e un giardino.

Dei posti letto, 58 presentano un canone di locazione a libero mercato e oltre 86 sono a prezzo calmierato, con formula all-inclusive. Inoltre, dieci sono riservati alle nuove immatricolate a Ingegneria, nell'ambito dell'accordo stipulato tra il Politecnico e Camplus relativo al programma "WeareHERe", per incentivare l'iscrizione femminile ai corsi.

Entro il 2021 sono in programma tre nuove aperture in corso Ferrucci, corso Peschiera e corso Novara, per un totale di 616 posti letto - arrivando così a 2380 posti letto per studenti a Torino.