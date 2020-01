Latte in polvere, dopo dieci anni la soluzione sul prezzo si conferma e per il futuro "vede doppio"

Latte in polvere, tra un passato di successo e un domani da scrivere. Quello che si celebra in questi giorni in Piemonte è un progetto nato nel 2010, ma che ha radici più profonde legate all'annosa questione del prezzo del latte. E che adesso guarda al futuro, allineando il mirino almeno fino al 2030 e pensando con convinzione a "raddoppiare". La cornice e il simbolo dell'intera vicenda è la torre "di sprayatura" del latte, che ormai campeggia da anni a Moretta, in provincia di Cuneo, attorno alla quale si è raccolta e consolidata una vera filiera, con un prezzo indicizzato. I marchi, accanto a Coldiretti Piemonte, sono quelli di Inalpi e Compral latte, ma anche Ferrero, industria dolciaria che ha dato impulso a questo meccanismo virtuoso. Per le aziende e per il territorio.

"Eravamo in un contesto e in uno scenario molto particolare - dice Bruno Rivarossa, delegato confederale - e in un momento di difficoltà. Bisognava uscire da uno stallo molto forte ed è stato il primo accordo che aveva anche un aspetto etico, superando resistenze e limitazioni, geografiche e non solo. Ora il prezzo del latte ha un calcolo scientifico, senza più avventure a livello contrattuale". "Dopo i problemi iniziali legati a una banca nazionale che avrebbe dovuto accompagnarci, ma rimase bloccata dopo Lehmann Brothers - aggiunge Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi - riuscimmo a partire con alcune banche del territorio si è avuto una prima copertura del finanziamento, a conferma di un legame territoriale, una matrice che bisognava seguire. Ammetto che ero scettico, all'inizio, ma poi la prospettiva di 15 anni con Ferrero mi ha rassicurato e abbiamo allargato la questione a Coldiretti per recuperare tutto il latte necessario".

Anche perché il fabbisogno era (ed è) di 5000 quintali di latte al giorno. "Abbiamo fatto una scommessa, buttando il cuore oltre l'ostacolo - conferma Rivarossa - ma alla fine tutto è andato bene". "Ci fu resistenza, all'inizio - conferma Raffaele Tortalla, presidente di Compral latte - anche perché non si recuperava latte per fare formaggio, ma per fare una cosa completamente diversa, la polvere. È stata dura, ma poi è stato bello vedere chi ci ha creduto. Se si potesse tornare indietro, in tanti forse vorrebbero crederci come abbiamo fatto noi, soprattutto da parte Industriale". E dopo i successi e la soddisfazione per questo decennio, il futuro porta a pensare a un rilancio. Di più: un raddoppio, una seconda torre di sprayatura. "Ci stiamo lavorando da molto tempo - ammette Invernizzi - accanto a una grande attenzione sui temi della cura degli animali e della sostenibilità. Anche questi valori ci porteranno a un aumento di interesse e quindi di volumi, così da poter concretizzare davvero l'uso di una seconda torre". "Oltre a Ferrero, che è il cliente principale, stiamo iniziando piccole collaborazioni con Gobino e Sperlari, esaltando la qualità, ma anche la sostenibilità dell'attività produttiva e quindi del benessere di chi lavora e degli animali".