Filctem Cgil Torino: "Altri due lavoratori licenziati senza preavviso alla Carlo Pignatelli"

"La CARLO PIGNATELLI SpA di Torino, venerdì 24 Gennaio 2020 ha effettuato, senza alcun preavviso - per l’ennesima volta - il licenziamento di due lavoratori, motivandolo con un calo del fatturato che perdura costantemente dal 2013 ad oggi e che non consente di mantenere l’attuale organico, pari a 68 lavoratori". Lo comunica Filctem Cgil Torino.

"Nel corso del 2019, con la stessa motivazione, aveva già licenziato altri 4 lavoratori: tra i licenziamenti effettuati, vi sono anche due collocati d’obbligo e una RSU".

"Nel mese di dicembre 2019, sono però stati assunti, proprio dalla CARLO PIGNATELLI SpA, 5 lavoratori provenienti dalla Carlo Pignatelli Ditta, che ha chiuso per cessata attività nel mese di gennaio 2020".

"Con il passaggio dei 5 lavoratori alla CARLO PIGNATELLI spa, l’organico della Carlo Pignatelli Ditta è così sceso sotto le 15 unità e conseguentemente l’azienda non ha più avuto l’obbligo di comunicare ai sindacati la cessata attività; ha quindi proceduto al licenziamento".

"CARLO PIGNATELLI SpA è un marchio di qualità e prestigio nella produzione di abiti da cerimonia maschili, sicuramente non si può dire invece che brilli per la qualità delle relazioni sindacali. Aziende non così altisonanti in quanto a fama trovano, attraverso il confronto con il sindacato, soluzioni meno traumatiche per i lavoratori, rispetto a quelle rappresentate dal licenziamento senza alcuna rete di protezione".

"Gli ennesimi licenziamenti, senza alcuna informazione e senza confronto con la rappresentanza sindacale, dimostrano che le rassicurazioni aziendali valgono come parole al vento".

"La FILCTEM CGIL Torino è impegnata, congiuntamente all’ufficio vertenze della Camera del Lavoro di Torino, per valutare ogni possibilità di azione legale, a tutela dei lavoratori della Carlo Pignatelli".