Dopo la serata in discoteca hanno continuato a festeggiare fuori dal locale. Molti residenti della zona hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti immediatamente. Nove ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, sono stati denunciati per disturbo del riposo delle persone e multati per ubriachezza molesta.

E’ accaduto ieri mattina alle cinque a Poirino davanti alla discoteca “Premier”.

Uno dei giovani ha offeso i militari con frasi ingiuriose: per questo motivo è stato denunciato.