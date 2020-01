Via Verolengo diventa una discarica abusiva, la rabbia dei cittadini: “Si installino telecamere contro gli abbandoni”

Una via che si trasforma in una discarica abusiva a cielo aperto. E’ quanto segnalato dai residenti di via Verolengo, ormai abituati a fare uno slalom tra divani, comodini e assi di legno abbandonati sul marciapiede.



A rendere nota l’incresciosa situazione è l’associazione Giustizia & Sicurezza: "Diversi cittadini ci hanno segnalato, ed abbiamo verificato con nostro sopralluogo insieme agli interessati, che in via Verolengo, all'altezza del numero civico 111, è nata una vera e propria discarica abusiva. Sono presenti infatti diversi mobili, assi di legno ed addirittura un divano”.



Come contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, diventato ormai sempre più frequente in quella zona? La proposta è quella di installare telecamere in grado di cogliere in flagrante i furbetti. “Abbiamo inviato una lettera ad Amiat, per provvedere ancora una volta al ritiro dei rifiuti e all'amministrazione comunale per richiedere l'installazione di telecamere come deterrente al continuo abbandono di rifiuti, in quanto anche i cittadini del quartiere Madonna di Campagna meritano strade pulite, soprattutto nell'area segnalata dove è presente un giardino molto frequentato” spiega Paolo Biccari, presidente dell’associazione.



“Ricordiamo a tutti i cittadini che il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, che effettua Amiat, è completamente gratuito, e viene effettuato dopo una semplice telefonata, anch'essa gratuita, o collegandosi al sito internet dell'azienda, li invitiamo quindi a provvedere ad informare l'azienda per il ritiro quando riversano i rifiuti che necessitano di un intervento straordinario" concludono poi dall’associazione Giustizia & Sicurezza. La speranza è che il loro appello non rimanga vano. Ne va della pulizia e del decoro del quartiere Madonna di Campagna.