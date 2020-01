Agricoltura: al via la campagna di sensibilizzazione sulla presenza della cimice asiatica

La Campagna di sensibilizzazione sulla presenza della “cimice asiatica” parte dall’Istituto d’istruzione superiore “Carlo Barletti” di Ovada (Al).

Nella giornata di ieri l’Assessore regionale all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Marco Protopapa, insieme a Fondazione Agrion ha presentato ufficialmente il nuovo progetto di prevenzione e lotta alla Halyomorpha halys.

“Si tratta di un’iniziativa volta a far conoscere agli studenti delle scuole piemontesi le problematiche relative alla presenza della cosiddetta cimice asiatica con particolare riferimento ai danni provocati da tale insetto alle coltivazioni ortofrutticole – spiega l’assessore regionale all’agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa”.

Il Settore fitosanitario dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, Fondazione Agrion ed ANCI hanno collaborato alla realizzazione di una apposita locandina volta ad informare docenti e studenti sulla conoscenza reale della cimice asiatica, sul suo areale e hanno coinvolto attivamente le scuole su accorgimenti da adottare per prevenirne la diffusione e la proliferazione dell’insetto. Le schede informative sono state distribuite sia alle scuole piemontesi, sia ai comuni ANCI della nostra regione per estendere il tutto all’intera cittadinanza.

Fondazione Agrion, Regione Piemonte ed Università di Torino insieme alle principali istituzioni di ricerca italiane ed europee stanno collaborando per individuare strategie e soluzioni per contrastare la diffusione della cimice asiatica in ambito agricolo e nei luoghi abitati.

In particolare a livello nazionale e regionale è fondamentale l’iniziativa per il contenimento dell’insetto attraverso il controllo biologico con la moltiplicazione in laboratorio e successiva introduzione su scala regionale del nemico naturale della cimice asiatica, il parassitoide oofago “vespa samurai “ (Trissolcus japonicus), che ne attacca le uova.

Per riprodurre questi insetti utili in laboratorio, al fine di diffondere sul territorio piemontese con lanci mirati ad ampio spettro la “vespa samurai”, servono quantità importanti di uova della cimice asiatica per cui è fondamentale avere migliaia di esemplari di insetti adulti e da qui è nata l’iniziativa “AAA CERCASI CIMICI (ASIATICHE) PER ALLEVAMENTO!

In questo modo i cittadini contribuiranno al progetto finalizzato a ridurre la presenza di questi insetti sbarazzandosi della cimice stessa, riducendo anche l’impiego di insetticidi. Questa iniziativa si pone in un contesto organico molto più ampio, riconducibile ad un piano nazionale straordinario volto ad affrontare il problema della cimice asiatica.

Tale piano trova spunto da una iniziativa mossa dalle regioni del bacino padano, nonché dalle province di Bolzano e Trento, che è stata presentata al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali il 26 settembre 2019.