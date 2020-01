Tasse, semplificazione, innovazione e urbanistica: Torino, Confesercenti e Ascom si siedono ai tavoli contro la crisi del commercio

Le associazioni di categoria hanno portato al 5° piano di via Meucci 4 le loro richieste. Attraverso un documento di sei pagine, Confesercenti ha chiesto un'accelerazione sulla sburocratizzazione, una maggior attenzione sui mercati con l'impegno a rinnovare quanto prima le licenze degli ambulanti in scadenza, ma anche un dimezzamento delle tasse locali - come Tari, Tasi, Cosap, Cimp - "per i negozi di vicinato e per i mercati. Per finanziare tale riduzione si dovrebbe procedere a un pari aumento degli stessi tributi a carico delle strutture di grande distribuzione e all’incremento degli oneri di urbanizzazione per le piattaforme logistiche dei giganti del web, che vanno considerate attività di vendita a tutti gli effetti". Il numero 1 di Confesercenti Torino Giancarlo Banchieri ha sollecitato la creazione di un fondo di sostegno per le attività commerciali in zone di cantiere come corso Grosseto e piazza Bengasi, a cui attualmente sono solo concessi sgravi sulle imposte comunali.