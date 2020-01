Anche Vittorio Sgarbi nel Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II

Sotto l’egida dell’Unione Monarchica Italiana si è costituito il “Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II”, per rendere omaggio alla figura storica del primo Capo di Stato dell’Italia unita nell’anniversario che cadrà il 14 marzo 2020.

La Presidenza Onoraria del Comitato è stata assunta da S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta.

Il programma delle celebrazioni prevede due giornate così organizzate:

Sabato 14 marzo, ore 17.00, presso le sale di Palazzo Chiablese (piazza San Giovanni 2), il Comitato organizza un convegno sul tema:

“14 marzo 1820 – 14 marzo 2020: i 200 del Padre della Patria.

Vittorio Emanuele II, l’Italia in eredità.”

Interverranno:

 L’On. Prof. Giuseppe Basini

 Il Prof. Eugenio Capozzi

 L’Avv. Alessandro Sacchi

 Il Prof. Salvatore Sfrecola

 L’On. Prof. Vittorio Sgarbi

 Il Prof. Andrea Ungari

Domenica 15 marzo, alle ore 11.00, deposizione di una corona di alloro al monumento a Vittorio Emanuele II (Corso Vittorio Emanuele II angolo corso Galileo Ferraris). Alle ore 12.30, celebrazione di una Messa in memoria di Vittorio Emanuele II, presso la Chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo.