Montagna, domani Stati Generali con i ministri Boccia, Pisano e Provenzano

Domani mattina, a partire dalle 9, presso la Sala delle Conferenze del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, sono convocati gli Stati generali della Montagna. Tra gli interventi previsti anche quelli del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia; della ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano; e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.