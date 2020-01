Ancora scritte discriminatorie a Torino: offese in tedesco e svastica alla figlia di un partigiano

Ancora una scritta offensiva a Torino, stavolta contro la figlia di un partigiano residente al quartiere Vanchiglia. La donna ha trovato vicino al campanello di casa due bigliettini con frasi offensive in tedesco e alcuni simboli del periodo nazista, fra cui una svastica. L’episodio è stato denunciato alla Digos, che intanto continua a indagare sulla scritta antisemita lasciata nei giorni scorsi sull’androne dell’abitazione di Maria Bigliani, figlia di una staffetta partigiana di origini ebraiche.

Dure le parole della sindaca Chiara Appendino: "Un altro vile atto di ignoranza, a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. La Città è e continuerà ad essere unita contro questa barbarie".

"Le scritte fasciste che hanno lordato i muri e i citofoni delle case di figlie di partigiani sono una vergogna per la nostra Vanchiglia, per tutta Torino e per l’intero Piemonte. Nessuna indulgenza con chi fomenta l’odio, tantomeno per chi emula i cattivoni “nazi”. Si tratta di qualcuno che conosce le residenze private di due libere cittadine e questo è inquietante. Anche per questo motivo, siamo certi che la magistratura non sottovaluterá la vicenda e sono sicuro che vi farà pentire della vostra idiozia" è il commento di Marco Grimaldi, consigliere regionale di Liberi Verdi Uguali.