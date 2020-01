Incidente in via Passo Buole, Lancia Y rischia di distruggere la vetrina di una farmacia

Un brutto incidente, tanto spettacolare nella dinamica, come dimostrano le foto allegate qui di seguito, ma per fortuna la conducente ne è uscita indenne.

Attorno alle ore 16 di oggi, giovedì 30 gennaio, in via Passo Buole, all'altezza del civico 55, una Lancia Y condotta da una donna rumena di 33 anni, forse per un errore o una distrazione di chi stava guidando, è finita quasi dentro la vetrina di una farmacia, dopo aver investito un pedone.

Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta dal sinistro, la vetrina del negozio è stata solo danneggiata, perché l'auto non vi è entrata dentro completamente, essendo andata a sbattere anche contro il muro. La donna che era al volante è uscita praticamente illesa, ma è stata portata in ospedale per un malore. Il pedone investito invece è stato soccorso e trasportato in codice verde al C.T.O. di Torino.

L'incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia Municipale e ha avuto conseguenze minime sulla circolazione, non essendo avvenuto in un'ora di punta del traffico.