A Pianezza l'ambasciatrice Vietnamita, in occasione del Capodanno Lunare

"Un'esperienza nuova, ma davvero significativa, che ho fortemente voluto si svolgesse sul nostro territorio", le parole di soddisfazione del sindaco di Pianezza, Antonio Castello a margine della celebrazione del Têt Nguyên Ðán, il Capodanno Lunare Vietnamita.

Nella splendida cornice del Barrocco in piazza SS. Pietro e Paolo, martedì sera, la Camera di Commercio Italia Vietnam e il Comune di Pianezza, sotto gli auspici dell'Ambasciata della R.S. del Vietnam in Roma e del Consolato in Torino, hanno organizzato questp evento a cui ha partecipato l'Ambasciatrice Nguyen Thi Bich Hue e tanti esponenti del mondo imprenditoriale.

"È stata un'occasione di incontro importantissima - ha commentato Castello - per conoscersi e per presentare molte delle realtà economiche e produttive che hanno sede a Pianezza". Un primo momento per allacciare rapporti e provare a gettare le basi per ampliare gli orizzonti verso una parte del pianeta in continuo sviluppo. "Sono convinto - ha proseguito il primo cittadino di Pianezza - che nella collaborazione possano nascere soluzioni interessanti a vantaggio di entrambi gli Stati".

"Quello che vogliamo fare è confrontarci e promuovere il nostro territorio, con l'auspicio che si cresca insieme riuscendo a superare le tante difficoltà di questo tempo, sia nel mondo del lavoro sia in altre realtà che purtroppo si stanno presentando drammaticamente: l'emergenza sanitaria esplosa ci obbliga ad una collaborazione totale fra tutti".