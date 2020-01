Presidio Manital davanti al Tribunale: "Dateci i nostri stipendi"

Un centinaio di lavoratori si sono ritrovati stamattina davanti al Tribunale di Torino, dove i giudici decideranno sullo stato di insolvenza della Manitalidea, società di Ivrea operante nel settore del facility management che conta oltre 10 mila dipendenti in tutta Italia, di cui un migliaio nel Torinese.

I lavoratori rivendicano il mancato pagamento di stipendi e tredicesima, con l'azienda che, qualora fosse dichiarata insolvente, rischierebbe il fallimento.

In contemporanea, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti di Torino hanno organizzato altri due presisi davanti agli stabilimenti Fca di Mirafiori, in corso Agnelli, e davanti alla sede Cnh di viale Puglia.

"Avere lo stipendio é un sacrosanto diritto dei lavoratori, qui c'é gente che tutti i giorni va in fabbrica e non è stata pagata", spiega Francesco Abatangelo, delegato di Uil Trasporti.

"Mi auguro che il Tribunale proceda senza indugi a mettere in sicurezza quel che resta della Manital, in quanto la situazione è ormai fuori controllo e si complica ogni giorno di più. Occorre un percorso che consenta di tutelare gli oltre 10 mila lavoratori interessati, di cui 1800 in Piemonte, sia in quanto creditori - insieme ad una miriade di professionisti e società - sia nella difesa dell'occupazione nei cambi di appalto, come accaduto in Fca", ha dichiarato Federico Bellono della Cgil.

"Si tratta di una vicenda scandalosa, su cui la magistratura dovrà far chiarezza, nell'indifferenza - o peggio nel plauso - che ha caratterizzato le scelte aziendali di questi anni, come l' incredibile vicenda del Castello di Parella".