Ragazza finisce contro un furgone: è il quarto incidente a Torino con protagonista un monopattino

Incidente, nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, all'angolo tra via Bogino e via Principe Amedeo, protagonista un monopattino: è la quarta volta che succede in città.

Una ragazza, a bordo di un monopattino a noleggio, è finita contro un furgone. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice verde. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, non avrebbe rispettato la precedenza.

Sempre oggi, in corso Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 26, un giovane si è schiantato contro un'auto. Medicato sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L'incidente più grave si è verificato il 6 dicembre 2019, quando un 25enne sul mezzo elettrico a due ruote, era finito contro il portellone bagagli di un pullman fermo in via Falcone.