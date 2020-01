Più spazio alle bici e meno alle auto, a Torino si inaugura una nuova "doppia" pista ciclabile

Torino si appresta a vedere inaugurare una nuova pista ciclabile. Meno spazio alle auto, più alle bici. Buone notizie per i ciclisti torinesi: entro sei o sette giorni sarà percorribile la pista ciclabile che collegherà largo Francia a corso Ferrucci.

I lavori sono in corso. In questi giorni gli operai del Comune di Torino stanno ridisegnando le linee della della strada. Via Cialdini, di fatto, cambia volto: i parcheggi attaccati al marciapiede si "spostano" verso il centro, lasciando lo spazio alla pista ciclabile. Una pista bidirezionale, presente sia al lato Nord che al lato Sud della via.

L'assessorato ai Trasporti fa sapere che entro fine di questa settimana i lavori saranno terminati e la pista ciclabile sarà percorribile a tutti gli effetti.