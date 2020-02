Confindustria da Torino a Torino: 110 anni e la speranza di una presidente alla guida nazionale (FOTO e VIDEO)

Nelle prime file - oltre al presidente uscente Vincenzo Boccia - anche anche Romano Prodi, Enrico Salza, Giovanni Quaglia ed Emma Marcegaglia, solo per citarne alcuni. Proprio Boccia ha sottolineato come: "Confindustria non è più solo un sindacato delle imprese, ma un attore sociale. Dovremo essere ponte, in futuro, tra le necessità delle imprese e quelle del Paese. La sfida è ridurre i divari tra imprese, persone e territorio". E sulla Brexit: "Può essere una grande opportunità per l'Italia, che può diventare un hub e attirare investimenti. Deve diventare un'Italia che accoglie".

Se le Ogr gremite hanno reso onore al passato, alla presenza di grandi protagonisti locali e nazionali, un altro squarcio di "protagonismo" sabaudo arriva dalla partecipazione, in prima fila, di Licia Mattioli: già numero uno dell'Unione industriale di Torino, oggi in un ruolo di rilievo a livello confindustriale nazionale (oltre che di Compagnia di San Paolo), ma soprattutto candidata forte alla prossima presidenza nazionale di Confindustria.

A fare gli onori di casa, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino e anche lui prossimo ormai alla conclusione del suo mandato. " È con grande soddisfazione dell’Unione Industriale e mia personale che apriamo oggi l’evento con cui Confindustria ha deciso di festeggiare il centodecimo anniversario della propria fondazione proprio qui a Torino dove la nostra Associazione è nata. Un anniversario importante che il presidente Boccia ha voluto ricordare manifestazione di rilievo come quella di oggi, per la quale gli siamo grati".

"110 anni sono un periodo lungo, specie per un Paese come l’Italia la cui storia unitaria è iniziata soltanto nel 1861. Ciò significa che Confindustria ha attraversato la gran parte della vicenda italiana, a partire dagli albori del Novecento". E ha aggiunto: "Solo quando si volge lo sguardo al passato e lo si ripercorre, si può comprendere come sia stato vasto e importante il progresso che l’Italia ha vissuto".

"Penso che sia importante un incontro come quello di oggi", ha aggiunto Gallina. "Il suo scopo non è di celebrare una data, ma di discutere e di far ragionare sulla missione di Confindustria e sul modo in cui essa vi ha assolto nelle diverse epoche. Non poco della sorte dell’Italia e della sua proiezione in Europa e nel sistema globale dipendono anche dall’impegno con cui Confindustria svolgerà la sua missione".