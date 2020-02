Asfalto colabrodo all'incrocio tra Corso Umbria, Corso Svizzera e Via Borgaro

Le condizioni del manto stradale in Circoscrizione 4 si mantengono su livelli tutto sommato accettabili, ma con alcune aree di criticità su alcuni grandi incroci, lungo i binari tranviari di Via Cibrario e in alcune strade secondarie.

Una delle situazioni più problematiche, soprattutto considerato l'elevato flusso di traffico, si rileva all'intersezione tra Corso Umbria, Corso Svizzera e Via Borgaro, dove il fondo resta notevolmente dissestato. Discorso simile per quanto riguarda l'incrocio tra Via Cibrario e Corso Tassoni, nei pressi della chiesa di Sant'Alfonso; spostandosi di poche centinaia di metri, nel quartiere San Donato, resta precaria la condizione dell'asfalto di Via Vagnone.

A Campidoglio e Parella, infine, da segnalare il persistere di numerose buche su Via Ceres, Piazza Moncenisio, Via Rivara, nel controviale est di Corso Lecce e Piazza Campanella.