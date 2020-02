Due ambulanti abusivi multati di oltre 5 mila euro dalla Municipale a Porta Palazzo

Altro fine settimana di intensi controlli per il Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale di Torino.

Nella giornata di sabato 1° febbraio sono stati effettuati due rinvenimenti di merci non deperibili all'interno del mercato del Balon in Borgo Dora, merci abbandonate a terra da due ambulanti abusivi che, alla vista degli Agenti, si sono dati a preciposa fuga per evitare una sanzione di 5.164 euro cadauno. Nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, al mercato del libero scambio di via Carcano, durante i controlli dei venditori autorizzati, a uno di essi sono stare sequestrate merci nuove, occhiali e relativi espositori, perchè in contrasto con il Regolamento del libero scambio.

Nel frangente al venditore è stata comminata la sanzione di 166,67 euro e lo stesso è stato segnalato alla Direzione Commercio che, alla seconda infrazione, lo escluderà dagli elenchi degli aventi diritto al posto vendita.