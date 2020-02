Giallo vicino a Pinerolo, trovato cadavere in un canale

Giallo nel pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, nel comune di Garzigliana, vicino a Pinerolo. Attorno alle 17 è stato trovato il cadavere di un uomo in un canale di scolo.

Si tratta di una persona attorno ai 40 anni, privo di documenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E' stato poi chiamato il medico legale.per stabilire le cause del decesso.

I carabinieri hanno scoperto che si tratta di una persona che abitava a poche decine di metri dal punto in cui è stato trovato. Il corpo non ha segni di violenza: al momento non si esclude alcuna pista.