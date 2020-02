"Per il coronavirus chiusi subito gli aeroporti, per l'emergenza ambientale nulla": sit-in di Extinction Rebellion Torino [FOTO]

"Per il coronavirus abbiamo proclamato l'emergenza sanitaria e chiuso subito gli aeroporti: per quella ambientale nulla o quasi è stato fatto di concreto in questi mesi". È questo la provocazione che lanciano gli Extinction Rebellion Torino, che da oggi sino a giovedì hanno deciso di dare il via ad una protesta sul clima davanti al Palazzo della Regione. Una manifestazione silenziosa, con gli attivisti seduti in meditazione su una grande X verde in piazza Castello, con l'invito a trovare il prima possibile "soluzioni concrete per ridurre l'inquinamento".

"Martedì scorso - spiegano gli Extinction Rebellion Torino - la Regione ha proclamato l'emergenza ambientale, che è un termine ormai abusato. Sarebbe stato più giusto definirla climatica o ecologica".

I manifestanti definiscono l'atteggiamento della Regione, che lo scorso 15 ottobre aveva bocciato una richiesta simile per contrastare l'inquinamento, "voltagabbana". "Quest'autunno la posizione del centrodestra con i ragazzi di Fridays For Future è stato imbarazzante: ora hanno adottato questo provvedimento, che è di pura facciata", concludono gli Extinction Rebellion.