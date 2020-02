Torna a Torino Teacher Assistant di Wep: 21 ragazzi stranieri in cattedra con i docenti

Torna anche quest’anno il progetto Teacher Assistant di WEP, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e che in questi anni ha coinvolto circa 15.000 studenti e 200 istituzioni scolastiche della Regione. Il programma permette a 21 ragazzi stranieri, provenienti da Stati Uniti, Messico, Canada e Germania, di affiancare fino al mese di aprile gli insegnanti di lingua durante le ore di lezione negli Istituti Inferiori e Superiori di tutto il Piemonte. Il programma è collocato nell’ambito delle “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca giovanile”.



Gli assistenti stranieri sono arrivati nel capoluogo piemontese il 29 gennaio e durante i tre giorni di Orientation hanno visitato la città e partecipato agli incontri di formazione, prima di recarsi nelle scuole di assegnazione.

Nel corso degli anni sono stati più di 200 i Teachers arrivati in Italia. Gli Istituti coinvolti quest’anno non sono soltanto nel torinese, ma anche in altre province della Regione, come ad esempio Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania. La formula infatti, semplice e flessibile, e la durata (tre mesi) permettono di far convergere esigenze didattiche e organizzative senza costi aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. I giovani insegnanti sono selezionati dalla WEP, mentre le scuole provvedono a organizzare l’ospitalità in famiglia dei ragazzi stranieri.