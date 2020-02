Il sindacato di polizia sugli incidenti al Cpr: "Siamo in attesa degli interventi promessi "

"Siamo di nuovo qui a commentare il giorno dopo. In realtà è l’ennesimo giorno dopo di una commedia che è ormai all’innumerevole replica e di cui ci siamo stancati di essere spettatori, avendo ben chiaro da tempo quanto sia labile il limite che la distingua da una tragedia, da ben prima che a renderlo evidente sia l’elenco dei poliziotti feriti negli incidenti notturni al CPR". Inizia così la nota di commento del Silp Cgil Torino sugli incidenti di due notti fa al Cpr di corso Brunelleschi.

"Con largo anticipo rispetto a tutti, già il 17 gennaio scorso, avevamo preteso dal Questore soluzioni d’impiego e organizzative, finalizzate a tutelare gli operatori e garantire la dovuta sicurezza sul luogo di lavoro, segnalando criticità strutturali e operative che caratterizzano il lavoro al CPR e all’Ufficio Immigrazione. Qualche giorno dopo ci è stata garantita la volontà di intervenire per la revisione del modello organizzativo, avviando la formazione specifica del personale dedicato al CPR e provvedendo ad emanare direttive chiare ed efficaci che uniformassero le modalità di intervento degli operatori. Ancora prima, tramite il nostro RLS abbiamo chiamato alle proprio ruolo il il Prefetto di Torino, in quanto corresponsabile".

"Siamo ad oggi in attesa degli interventi promessi e ci scontriamo con un silenzio che rende ancora più incomprensibile un modello di gestione chiaramente fallimentare la cui responsabilità - lo diciamo per correttezza sindacale - trascende in parte la gestione locale per chiamare in causa responsabilità a livello centrale, anche politiche. Non possiamo, infine, non unirci al grido di indignazione che da più parti si solleva, senza che questo però ci tolga dalle labbra l’amaro di richieste e segnalazioni, fatte ben prima di dover contare feriti tra i nostri colleghi".