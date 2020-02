Ivrea, Vincenzo Ceratti nominato Generale del Carnevale 2020

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ha deciso, a seguito dell’avvenuta sostituzione del Generale Alberto Bombonato, di nominare come nuovo Generale per l’edizione 2020 Vincenzo Ceratti, che vestirà i panni del capo della festa già indossati nella scorsa edizione.

52 anni, eporediese del quartiere Bellavista, agente generale di assicurazione per il gruppo Italiano UnipolSai e volontario della Croce Rossa Italiana. Un passato sportivo nel calcio e una passione per l’equitazione e la nautica. Questo è Vincenzo Ceratti. Un lunghissimo curriculum carnascialesco: iscritto da 40 anni ai Tuchini del Borghetto e membro del direttivo dal 1990 al 2002; 17 anni nello Stato Maggiore ricoprendo la carica di ufficiale d’onore addetto agli Alfieri e agli Abbà.

È stato per quattro anni primo ufficiale furiere e per tre anni ufficiale d’onore addetto al Generale. Aiutante di Campo per tre anni di cui due Aiutante di Campo del Generale addetto allo Stato Maggiore e uno addetto al Generale. Fondatore e presidente onorario del Reggimento Provinciale di Ivrea ospite permanente alla sfilata storica del Carnevale è stato anche insignito del riconoscimento del ‘Cuore di San Grato’ nel 2017.

“Ho accettato la chiamata della Fondazione con un profondo senso di responsabilità. Senza voler entrare nel merito di quanto accaduto credo sia importante in questo momento richiamare tutta la cittadinanza al senso di comunione, fratellanza e unione che sono i valori fondanti del nostro Carnevale”.

Nel 2019 Vincenzo Ceratti ha già ricoperto il ruolo di Generale ricevendo un forte consenso e plauso da parte della popolazione eporediese. La Fondazione gli augura una buona campagna, certa che l’esperienza, l’entusiasmo e l’attaccamento alle tradizioni del nostro Carnevale lo aiuteranno a ricoprire il ruolo di Generale con successo anche per questa edizione.