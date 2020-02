"Non toglieteci la polizia municipale": gli abitanti di Mirafiori si mobilitano in via Morandi

Un intero quartiere schierato contro il trasferimento della polizia municipale. Succede a Mirafiori Sud, dove da qualche giorno è alta l'attenzione sulla presunta chiusura della sezione della polizia municipale in via Morandi 10.

Il 28 gennaio, infatti, come fanno sapere dalla Circoscrizione 2, durante una riunione tra il comandante e il corpo dei vigili, è stato comunicato il possibile spostamento del presidio in via Pinchia 11. Da quel momento è scattata la mobilitazione dell'amministrazione locale e dei cittadini.

"La sezione - si sottolinea nell'ordine del giorno presentato dai consiglieri della Due Nucera, Scomazzon, Morra, Zeppola, Genco, Prisco, Ventre, Sciascia, Mastrogiacomo, Camarda, Monaco, Versaci e Ferrero - è l'ultimo avamposto di legalità al confine sud della città, poiché i carabinieridi via Plava sono stati trasferiti e la polizia di Stato è in zona Lingotto, a fronte di una popolazione globalmente sempre più anziana e fragile".

Oltre alle consuete attività di controllo del territorio, la sezione di via Morandi offre ai residenti diversi servizi, come la consegna delle notifiche, la ricezione di ricorsi per sanzioni amministrative e del codice della strada, o di reclami ed esposti. Vengono anche monitorati i cantieri stradali - con il posizionamento di cartelli e segnaletica - e i mezzi pesanti e le macchine operatrici.

Il trasferimento è una delle conseguenze della riforma del decentramento, che ha accorpato le ex Circoscrizione 2 e 10 unificando i territori di Mirafiori Nord, Santa Rita e Mirafiori Sud. "Tale riorganizzazione - specificano ancora i consiglieri - allontanerebbe, di fatto, coloro che fin dai primissimi anni '80 hanno fatto la differenza nel rapporto civich/cittadino, operando in prima persona nelle zone più calde e facendo nascere ciò che poi si è evoluto in prossimità ed educazione stradale".

La richiesta alla sindaca Chiara Appendino è quindi di mantenere attive in Circoscrizione 2 entrambe le sezioni di via Morandi e via Pinchia.

Proprio nelle ultime ore, intanto, è stata lanciata da residenti una petizione, che può essere firmata in alcuni esercizi commerciali del territorio: bar Snoopy di via Togliatti 24; tabaccheria di via Togliatti 22; Colorificio Patrevita di corso Unione Sovietica 435/A; bar di via Farinelli 30/A fronte giardino; farmacia di via Farinelli 36/9; supermercato Crai di via Farinelli 36; caffetteria Gluck di corso Unione Sovietica 577; tabaccheria di strada Castello di Mirafiori 105; macelleria Uno Bue Tre di corso Unione Sovietica 591; pizzeria 7 Nani di corso Unione Sovietica 529.

Inoltre, per il 15 febbraio, alle ore 10, è in programma un presidio pacifico di fronte a via Morandi 10.

Sul tema era anche intervenuta la consigliera comunale M5S Serena Imbesi: "La sede presenta purtroppo considerevoli problemi di sicurezza e necessita di ingenti interventi manutentivi. Proprio per l'attenzione dei confronti di quel territorio, il nostro comandante aveva individuato come possibile soluzione la sede circoscrizionale di strada Comunale di Mirafiori in cui poter far convergere sia il personale di via Pinchia sia quello di via Morandi. La proposta però è stata sin da subito bocciata dalla presidente della Ciroscrizione 2 Luisa Bernardini, obbligando gli uffici a percorrere una strada diversa".