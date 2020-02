“Libya. Back home” per Fertili Terreni Teatro

Dal 6 al 9 febbraio la stagione di Fertili Terreni Teatro prosegue con Libya. Back home (6 e 8 febbraio, ore 21 e 9 febbraio ore 19, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Via San Pietro in Vincoli, 28). Una produzione de La Ballata dei Lenna e ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Festival delle Colline Torinesi, della Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa e del Centro di Residenza dell’Emilia Romagna La Corte Ospitale. Lo spettacolo ha vinto il Premio Scintille 2018 ed è sostenuto dal Bando Ora! di Compagnia di San Paolo Con Miriam Selima Fieno e la regia di Paola Di Mitri. I testi sono di Khalifa Abo Khraisse, Giancarlo Fienoe, Miriam Selima Fieno; le scene sono di Paola Villani; il light design è a cura di Davide Rigodanza e i video sono di Davide Crudetti.

Libya. Back Home segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia per mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. Miriam ci conduce in un’investigazione personale che parte dai documenti di famiglia. Una storia che porterà il pubblico a conoscere Salem, un cugino libico, l’iracheno Haidar, ex professore all’università di Tripoli e Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico per alcune testate italiane. Lo spettacolo che ricostruisce un viaggio e che è capace di scavare in un’urgenza familiare, sociale e politica e di raccontare, attraverso il rapporto travagliato tra la Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Biglietto intero: €12 Biglietto. Ridotto: €10 (studenti, under 30, over 65, residenti delle circoscrizioni 7 e 4, ARCI, AIACE, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Tessera Tosca, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino, persone con disabilità).

Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle ore 20:45, sarà possibile partecipare alla visita guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta di Torino. Un’opportunità per scoprire un luogo, tanto ricco di fascino quanto non ancora sufficientemente conosciuto. Prenotazione obbligatoria.